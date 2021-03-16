Профессиональный игрок и стример по Dota 2 Глеб y0nd Важнов высказался о коллеге Алексее Solo Березина. По его словам, геймеру необходимо начать по-другому мыслить в игре, а также заявил, что киберспортсмену надо просмотреть матчи коллектива Virtus.pro и взять этот опыт на вооружение. Об этом Важнов заявил во время трансляции на Twitch.

Я ни разу не видел Solo на «четыре». Мне кажется, Solo надо… Ну, он может быть хорош, но ему нужно переосмыслить то, как он играет в Dota 2, наверное. Я думаю так. Думаю, сейчас самое время сесть посмотреть 25 игр VP, КВ с ними, как они могут и что они пикают. И после этого попытаться сделать так же

Ранее Глеб y0nd Важнов высказался о проблемах поиска состава на профессиональной арене. По его словам, в СНГ-регионе игроков четвёртой позиции очень много и поэтому найти ростер проблематично. Об этом он сообщил во врем я личной трансляции на Twitch.