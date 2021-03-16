Стримерша с никнеймом Katsplay обвинила своих зрителей за то, что они совершали донаты меньше одного доллара. Она попросила администраторов Twitch канала заблокировать пожертвования, которые находятся в этом низком диапазоне. Katsplay также назвала этих людей бедняками.

Я ненавижу вас, ребята, вы отвратительны! Если вы не можете позволить себе задонатить больше одного доллара, то мне вас жаль. Забаньте их, черт возьми. Я не хочу, чтобы в моем чате были бедняки. Уходите!

Ранее профессиональный игрок и стример по Dota 2 Глеб y0nd Важнов высказался о коллеге Алексее Solo Березина. По его словам, геймеру необходимо начать по-другому мыслить в игре, а также заявил, что киберспортсмену надо просмотреть матчи коллектива Virtus.pro и взять этот опыт на вооружение. Об этом Важнов заявил во время трансляции на Twitch.