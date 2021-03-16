В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» нанес поражение менхенгладбахской «Боруссии» — 2:0.

Повторный поединок, как и первый, проходил на нейтральной территории в Будапеште на «Пушкаш-Арене». Победу «горожан» предопределили точные удары Кевина Де Брейне на 12-й минуте и Илькая Гюндогана, который закрепил перевес английского клуба на 18-й минуте. Первая встреча завершилась с тем же счетом в пользу команды Хосепа Гвардиолы.

«Манчестер Сити» стал вторым английским клубом, вышедшим в четвертьфинал турнира. Ранее это сделал «Ливерпуль», оставивший за бортом «Лейпциг» после двух побед с одинаковым результатом 2:0. 17 марта компанию «Ман Сити» и «Ливерпулю» может составить «Челси», который победил «Атлетико» в первом матче 1/8 финала (1:0).