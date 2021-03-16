«Аталанта» Алексея Миранчука не смогла пройти «Реал» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Получивший травму в матче МХЛ с «Локо» 19-летний капитан петербургского «Динамо» Тимур Файзутдинов скончался в реанимации ярославской больницы. Защитник «Зенита» Деян Ловрен назван соучастником финансовых махинаций в загребском «Динамо». Эти и другие новости — в подборке Nevasport за 16 марта.

«Аталанта» повторно уступила «Реалу» и покинула Лигу чемпионов

«Реал» дома нанес поражение «Аталанте» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов — 3:1. Российский полузащитник клуба из Бергамо Алексей Миранчук вышел на поле в концовке — за минуту до того, как «Реал» забил третий мяч. В другом матче игрового дня «Манчестер Сити» повторно одолел «Боруссию» из Менхегладбаха — 2:0.

19-летний капитан «Динамо» СПб Тимур Файзутдинов скончался после попадания шайбы в голову

Защитник и капитан клуба МХЛ «Динамо» (Санкт-Петербург) Тимур Файзутдинов умер после травмы, полученной в матче с «Локомотивом» 12 марта. Хоккеист рухнул на лед после попадания шайбы в область головы. Он был доставлен в больницу Ярославля в тяжелом состоянии. Врачи сражались за жизнь Файзутдинова четыре дня, но он скончался в реанимации. Вероятной причиной смерти называется попадание шайбы в сонную артерию. Тимуру было 19 лет…

Деяна Ловрена обвинили в соучастии в коррупции в загребском «Динамо»

Защитника «Зенита» Деяна Ловрена назвали соучастником дела о коррупции в загребском «Динамо». Осужденный на 4 года 8 месяцев тюрьмы за финансовые махинации с трансферами бывший наставник хорватского клуба Зоран Мамич заявил, что брал деньги через Ловрена и полузащитника Луку Модрича, ныне выступающего за «Реал».

Павлюченкова, Гаспарян и еще три россиянки пробились во второй круг турнира в Санкт-Петербурге

Камилла Рахимова, Дарья Касаткина, Вера Звонарёва, Маргарита Гаспарян и Анастасия Павлюченкова и побед стартовали на St. Petersburg Ladies Trophy 2021. В 1/8 финала они составят компанию Светлане Кузнецовой, Веронике Кудерметовой и посеянной под первым номером Екатерине Александровой, которые пропустили первый круг благодаря высокому рейтингу.

Карацев, Хачанов и Рублёв дружно вышли в 1/8 финала турнира в Дубае

Все три российских теннисиста победили в мужском одиночном разряде турнира в Дубае (ОАЭ) и проследовали в 1/8 финала. Аслан Карацев обыграл британца Дэниэла Эванса — 6:4, 4:6, 6:4, Карен Хачанов был сильнее австралийца Алексея Попырина — 6:4, 3:6, 7:6, Андрей Рублев нанес поражение финну Эмилу Руусувуори — 6:4, 6:4.

Панарин забросил первую шайбу после возвращения в состав «Рейнджерс» и набрал три очка в матче с «Филадельфией»

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин впервые отличился после возвращения в состав клуба из мини-отпуска, где находился после резонансного интервью тренера Андрея Назарова, который обвинил хоккеиста в избиении девушки в 2011 году. В матче с «Филадельфией» Панарин в течение семи минут второго периода сначала забросил сам, а затем помог поразить цель Колину Блэкуэллу и Жюльену Готье. Однако это не спасло «Рейнджерс» от поражения — 4:5 (ОТ).