Аналитик в CS:GO Данкан Thorin Шилдс высказался о составе mousesports и киберспортсмене Робине ropz Коля. По его словам, геймер заслуживает большего в текущий этап своей карьеры, а также, что состав «Мышек» без сильного лидера не сможет противостоять в профессиональной арене. Об этом Шилдс сообщил в твиттере.

За mousesports выступают хорошие игроки, но без отличного капитана этот проект мне кажется обреченным. Ropz заслуживает большего на данном этапе своей карьеры. Жаль, что он подписал контракт с клубом в прошлом году

Ранее Данкан Thorin Шилдс высказался о том, что в далекие годы главными нарушителями правил на LAN-турнирах были Natus Vincere. Шилдс привёл в пример времена Arbalet и по его словам, киберспортсмены опоздали на турнир в 2010 году и пришли подключать только через 15 минут после того, как должен был начаться матч. Об этом Thorin сообщил в подкасте Return Of By The Numbers