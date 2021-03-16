Состав HellRaisers по Dota 2 обыграл коллектива Алексея Solo Березина Dota Team в первом раунде нижней сетки онлайн-турнира EPIC League третьего сезона и выбил его из чемпионата. Встреча закончилась с сухим счётом 2-0.

HellRaisers 18 марта в 19-00 по московскому времени встретятся с проигравшим пары Brame и ViKin.gg.

EPIC League Season 3 первого дивизиона проходит в онлайн-формате с 14 по 21 марта. Восемь коллективов разыгрывают между собой 85 000 долларов.

Ранее профессиональный игрок и стример по Dota 2 Глеб y0nd Важнов высказался о коллеге Алексее Solo Березина. По его словам, геймеру необходимо начать по-другому мыслить в игре, а также заявил, что киберспортсмену надо просмотреть матчи коллектива Virtus.pro и взять этот опыт на вооружение. Об этом Важнов заявил во время трансляции на Twitch.