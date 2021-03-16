Игрок команды HellRaisers по Dota 2 Заур Cooman Шахмурзаев высказался о триумфе его коллектива над ростеро Алексея Solo Березина Dota Team в рамках онлайн-турнира EPIC League Season 3 первого дивизиона.

По его словам, в рамках первой встречи были определенные проблемы, однако на второй карте всё прошло гладко. Этими мыслями киберспортсмен поделился в послематчевом интервью на RuHub.

Честно говоря, чувствовали себя максимально комфортно. Особенно в первой игре. Сидел, кайфовал, команда все делала. Если об этом матче серьезно говорить, то я много ошибался. Вторая игра была максимально легкой. И по пику, и по игре

Ранее профессиональный игрок и стример по Dota 2 Глеб y0nd Важнов высказался о коллеге Алексее Solo Березина. По его словам, геймеру необходимо начать по-другому мыслить в игре, а также заявил, что киберспортсмену надо просмотреть матчи коллектива Virtus.pro и взять этот опыт на вооружение. Об этом Важнов заявил во время трансляции на Twitch.