Cooman про матч HR и Dota Team: Вторая игра была максимально лёгкой

HellRaisers обыграла Dota Team на EPIC League Season 3

Thorin: Ropz заслуживает большего на текущем этапе карьеры

Аналитик в CS:GO Данкан Thorin Шилдс высказался о составе mousesports и киберспортсмене Робине ropz Коля. По его словам, геймер заслуживает большего в текущий этап своей карьеры, а также, что состав «Мышек» без сильного лидера не сможет противостоять в профессиональной арене. Об этом Шилдс сообщил в твиттере.

Стримерша унизила подписчиков за маленькие донаты

Стримерша с никнеймом Katsplay обвинила своих зрителей за то, что они совершали донаты меньше одного доллара. Она попросила администраторов Twitch канала заблокировать пожертвования, которые находятся в этом низком диапазоне. Katsplay также назвала этих людей бедняками.

Y0nd про Solo: Ему нужно переосмыслить то, как он играет в Dota 2

TORONTOTOKYO про героя Kunkka: На нём надо уметь хорошо играть

Мария Гунина про DPC-турниры: Слот принадлежит тому, кто регистрировал команду

Менеджер команды Alliance по Dota 2 Мария Гунина рассказала о деталях регистрации на Dota Pro Circuit 2021 для коллективов. По её словам, слот принадлежит именно тому человеку, который оформлял заявку на регистрацию на турнир, именно поэтому, если слот принадлежит организации, то она может изменить хоть пять игроков состава. Об этом Гунина сообщила в комментарии для dota2.ru

Ax1Le рассказал о краже своего аккаунта в Steam

Игрок команды Gambit Esports по CS:GO Сергей Ax1Le Рыхторов поделился историей о том, как у него украли аккаунт в Steam. По его словам, спастись он кражи и от VAC-бана ему помог киберспортсмен Стефан 1mpala Айлазян. Об этом геймер сообщил в интервью на escorenews.com

Magixx: Я не ставил перед собой никаких целей, а просто играл