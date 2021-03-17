ЦСКА примет на своем поле «Зенит» в центральном матче 23-го тура РПЛ. В Лиге чемпионов пройдут последние ответные встречи 1/8 финала. Самые интересные события 17 марта — в анонсе Nevasport.
Футбол. РПЛ, 22-й тур
• 18.00 «Ротор» — «Ростов». Волгоград. Прямая трансляция на «МАТЧ! ПРЕМЬЕР».
• 20.00 «Ахмат» — «Арсенал». Грозный. Прямая трансляция на «МАТЧ! ПРЕМЬЕР».
• 20.00 ЦСКА — «Зенит». Москва. Прямая трансляция на «Матч ТВ».
Футбол. Лига чемпионов. Ответные матчи 1/8 финала
• 23.00 «Бавария» — «Лацио». Мюнхен. Прямая трансляция на «Матч! Футбол 1».
• 23.00 «Челси» — «Атлетико». Будапешт. Прямая трансляция на «Матч ТВ».
Футбол. Италия, 24-й тур (перенесенный матч)
• 17.00 «Торино» — «Сассуоло». Турин. Прямая трансляция на «Матч! Футбол 2».
Футбол. Испания, 2-й тур (перенесенный матч)
• 21.00 «Севилья» — «Эльче». Севилья. Прямая трансляция на «Матч! Футбол 3».
Волейбол. Кубок ЕКВ (мужчины). Финал, первый матч
• 19.00 «Динамо» (Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая трансляция на «Матч! Игра».
Хоккей. КХЛ, первые матчи 1/4 финала Кубка Гагарина
• 19.30 «Ак Барс» — «Салават Юлаев». Казань. Прямая трансляция на «КХЛ HD».
• 19.30 ЦСКА — «Локомотив». Москва. Прямая трансляция на «КХЛ ТВ».
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Теннис. Турнир ATP в Дубае
• 13.00 Жереми Шарди (Франция) — Карен Хачанов (Россия)
• 15.00 Лоренцо Сонего (Италия) — Аслан Карацев (Россия)
• 19.30 Тэйлор Харри Фриц (США) — Андрей Рублев (Россия)
Теннис. Турнир WTA в Санкт-Петербурге — St. Petersburg Ladies Trophy
• 13.00 Катарина Завацкая (Украина) — Анастасия Гасанова (Россия)
• 14.30 Фиона Ферро (Франция) — Вера Звонарёва (Россия)
• 16.00 Синьюй Ван (Китай) — Светлана Кузнецова (Россия)
• 18.30 Екатерина Александрова (Россия) — Тереза Мартинцова (Чехия)
• 20.00 Елена Остапенко (Латвия) — Жаклин-Адина Кристиан (Румыния)
Прямая трансляция игрового дня турнира — на «МАТЧ! СТРАНА».
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