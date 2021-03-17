Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в домашнем матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (3:1) забросил 718-ю шайбу за карьеру в НХЛ и вышел на 6-е место в списке снайперов всех времен, а также достиг отметки в 1300 очков.

Россиянин обошел канадца Фила Эспозито, который остановился на рубеже 717 голов. Овечкин поразил ворота Семена Варламова во втором периоде, и этот бросок оказался победным. Пятью минутами ранее форвард помог отличиться Ти-Джею Оши. Заработав 2 (1+1) балла, капитан «столичных» покорил планку в 1300 очков в НХЛ, став вторым активным игроком, кто достиг этого рубежа.

Евгений Кузнецов заработал ассистентский балл при первом взятии ворот Варламова.

Еще одну шайбу у «Вашингтона» в начале заключительной трети забросил Никлас Бэкстрем. Единственный гол «Айлендерс» на счету Оливера Вальстрема. Благодаря победе «Кэпиталс» прервали 9-матчевую победную серию соперника и поднялись на первое место в Восточном дивизионе.