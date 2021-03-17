Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин почтил память погибшего хоккеиста «Динамо» СПб Тимура Файзутдинова, нанеся на шлем 77-й номер перед домашним матчем с «Бостоном», в котором получил травму.

Файзутдинов трагически ушел из жизни 16 марта. Врачи не смогли спасти капитана «Динамо» после попадания шайбой в голову. «Наши сердца вместе с семьей Тимура и его одноклубниками», — написал твиттер «Питтсбурга», выложивший видео с обновленным шлемом Малкина.

Пенсильванцы в итоге проиграли «Бостону» (1:2), который прервал победную серию соперника на отметке шести матчей. У хозяев отличился Брэндон Танев, у гостей — Давид Пастрняк и Трент Фредерик. Малкин не смог доиграть матч, получив травму нижней части тела в первом периоде после силового приема Джарреда Тинорди. Он провел на льду всего четыре смены общей продолжительностью 3 минуты 43 секунды, выиграл два вбрасывания из четырех и заработал малый штраф.