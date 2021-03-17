Бригада арбитров во главе с 34-летним Евгением Кукуляком назначена на центральный матч 23-го тура РПЛ между ЦСКА и «Зенитом», который пройдет 17 марта на «ВЭБ Арене» в Москве.

Помогать главному рефери на бровках будут Дмитрий Мосякин и Алексей Воронцов, резервный судья — Павел Шадыханов. Главный арбитр VAR — Игорь Панин, его помощник — Антон Аверьянов. Инспектор матча — Александр Гвардис, — сообщает сайт «Зенита».

До работы судьей Кукуляк был нападающим, на счету которого четыре матча за дублирующий состав ЦСКА. В апреле 2004 года он помог армейцам победить «Зенит» (1:0) в чемпионате России среди резервных команд.

После 22 туров «Зенит» возглавляет таблицу с 45 очков, опережая ближайшего преследователя в лице «Спартака» на четыре балла. ЦСКА идет третьим, отставая от лидера на пять очков.