Бывший наставник СКА и сборной России Алексей Кудашов возглавил «Спартак», придя на смену Олегу Знарку. Об этом сообщил журналист Алексей Шевченко.

«Источники, близкие к «Спартаку», говорят о назначении Кудашова на пост главного тренера как о свершившемся факте», — написал Шевченко в своем телеграм-канале.

Кудашов покинул СКА и сборную России летом прошлого года, уступив оба поста Валерию Брагину. С тех пор двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе московского «Динамо» находился в творческом отпуске. Интересно, что оба чемпионства в КХЛ он завоевал под началом Олега Знарка.

«Спартак» по итогам регулярного чемпионата-2020/21 занял 8-е место в конференции «Запад» и попал в первом раунде плей-офф на ЦСКА, которому проиграл серию до четырех побед со счетом 0:4. Ранее сообщалось, что, помимо Знарка, «Спартак» покинет также генеральный менеджер Алексей Жамнов.