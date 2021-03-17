Церемония прощания с капитаном клуба МХЛ «Динамо» (Санкт-Петербург) Тимуром Файзутдиновым пройдет в четверг, 18 марта, на Ледовой арене «Трактор» имени Валерия Белорусова в Челябинске.

Как сообщает телеграм-канал КХЛ, мероприятие начнется в 12.00 по московскому времени.

Файзутдинов трагически скончался 16 марта в больнице Ярославля, куда был доставлен в тяжелом состоянии. В матче Кубка Харламова с «Локо», состоявшемся 12 марта, шайба попала 19-летнему хоккеисту в область головы. В больнице состояние Тимура ухудшилось, он был переведен в реанимацию. Увы, врачи не смогли спасти его жизнь.

Файзутдинов — воспитанник «Трактора» из родного Челябинска. Профессиональную карьеру он начал в местной команде U-16, после чего перебрался в школу петербургского «Динамо». В 54 матчах нынешнего сезона МХЛ защитник заработал семь ассистентских баллов.