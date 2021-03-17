Президент Федераций синхронного плавания, прыжков в воду и водного пола России, а также член исполкома ОКР Алексей Власенко задержан сотрудниками ФСБ.

По сведениям телеграм-канала ВЧК-ОПГУ, функционера арестовали 16 марта. Причина задержания не называется.

Власенко вошел в исполком ОКР в мае 2018 года. В апреле прошлого года он был госпитализирован с коронавирусом. В июле сообщалось, что 56-летний функционер собирался баллотироваться на новый срок в трех федерациях. В ноябре он был переизбран главой Федерации водного пола, которую принял в декабре 2016 года. Тогда же Власенко в качестве единственного претендента сохранил должность президента Федерации синхронного плавания России, на которой сменил добровольно сдавшего полномочия бизнесмена Николая Шутова. Двумя неделями ранее он вошел в бюро Европейской лиги плавания (LEN).