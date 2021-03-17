Российский лыжник Александр Большунов заявил, что мог пропустить чемпионат мира в Оберстдорфе по медицинским показаниям.

Обладатель Большого Хрустального глобуса за победу в общем зачете Кубка мира признался, что подхватил простуду перед главным стартом сезона. «За неделю до чемпионата мира я приболел, у меня была простуда, и я не понимал, смогу ли вообще пробежать чемпионат мира», — сказал Большунов в интервью ТАСС.

На чемпионате мира россиянин завоевал четыре медали. Он стал лучшим в скиатлоне (15 км классикой + 15 км свободным стилем), выиграл серебро в составе мужской эстафетной четверки, стал вторым в марафоне на 50 км и взял бронзу в командном спринте вместе с Глебом Ретивых. В гонке на 15 км с раздельным стартом Большунов остановился в шаге от пьедестала.