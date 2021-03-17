В четверг, 18 марта, стартует серия второго раунда плей-офф Кубка Гагарина. СКА и «Динамо» сначала дважды сыграют в Ледовом дворце (18-го и 20-го), затем переедут в Москву, где проведут еще две встречи (22-го и 24-го). Дальнейшие игры, если понадобится, пройдут 26-го, 28-го и 30-го марта.

В матчах первого раунда СКА и «Динамо» шагали в ногу, завершив серии против минского «Динамо» и «Северстали» со счетом 4-1. Что нужно сделать СКА, чтобы одолеть бело-голубых по итогам серии?

Сделать выводы из регулярки

В матчах регулярного чемпионата «Динамо» умудрилось победить СКА во всех четырех играх. Понятно, что матчи были упорные — счета 3:4, 1:2ОТ, 0:2 и 1:3 говорят сами за себя. Однако «Динамо» все же было лучше четыре раза из четырех — это говорит о стабильности.

«Хотя мы и уступали, но все решала фактически одна шайба. Готовимся, чтобы преодолеть те недостатки, которые присутствовали в регулярном чемпионате», — отметил перед серией с «Динамо» главный тренер СКА Валерий Брагин.

Ясно, что матчи плей-офф и регулярки — это, как говорят, два разных вида спорта. Но сделать выводы из этих поражений все равно стоит.

Сдержать звено Шипачева

Бывший центрфорвард СКА Вадим Шипачев обладает уникальным даром. Все нападающие, которые играют с ним в одной тройке, обретают бешеную результативность. Вот и сейчас Дмитрий Кагарлицкий и Дмитрий Яшкин не чувствуют недостатка в набранных очках. Первое звено «Динамо» разносило всех в регулярке, а в первом раунде плей-офф против «Северстали » забило 9 шайб из 14.

«Конечно, это лидеры, против них нужно играть более плотно. У соперника это главное оружие, главная тройка. Тренеры подскажут», — уверен форвард СКА Эмиль Галимов.

«Мне кажется, всегда говорят о том, что есть какое-то звено, которое надо нейтрализовать, — отмечает капитан СКА Евгений Кетов, который в определенный период своей карьеры тоже имел счастье выходить в одной тройке с Шипачевым. «Есть команда «Динамо» и, думаю, играть надо именно против команды, а не тех игроков, которые выделяются. Любой может сделать результат. Зацикливаться на ком-то не будем. Постараемся, конечно, сыграть поплотнее».

Улучшить игру в обороне

Если и есть СКА, где прибавлять, то это защита. С нападением то вроде бы порядок: СКА имеет лучшую результативность в лиге по итогам регулярки. В серии плей-офф против минского «Динамо» проблем с атакой не было — лишь в одном матче СКА забросил меньше трех шайб. А вот в защите есть куда прибавлять: даже минское «Динамо» не забило СКА больше одной шайбы только однажды. Брагину нужно подкрутить оборону команды — причем как в равных составах, так и в меньшинстве.

«Стараемся всегда играть как можно лучше – иногда получается, иногда нет. На каждой тренировке отрабатываем и большинство, и меньшинство», — показывает настрой Евгений Кетов.

Как оно все будет получатся — узнаем уже в четверг.