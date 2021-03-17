Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за минувшие сутки в России выявлено 8998 новых случаев инфицирования COVID-19.

За время пандемии во всех регионах страны проведены более 116 миллионов исследований, выявлено 4 418 436 случаев заражения, умерли 93 364 человека. За 16 марта зафиксировано 427 летальных исходов, выздоровели 10 755 пациентов. В активной фазе находятся 300 097 больных, — передает сайт стопкоронавирус.рф.

Наибольшее количество новых инфицированных за минувшие сутки обнаружено в Москве — 1201. В Санкт-Петербурге выявлено 927 новых заболевших коронавирусом, в Ленинградской области — 127. Количество умерших петербуржцев от ковида за весь период пандемии составляет 11 773.