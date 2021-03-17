Тренер по фигурному катанию Татьяна Мишина полагает, что ее ученик Евгений Семененко преодолел первое волнение в связи с отбором на дебютный для себя чемпионат мира.

Федерация фигурного катания на коньках России включила 17-летнего фигуриста в состав сборной на чемпионат мира после финала Кубка страны, где Семененко выиграл золото. На главном старте сезона в Стокгольме он выступит в мужском одиночном катании вместе с Михаилом Колядой, который ранее выиграл чемпионат России. Турнир в Швеции пройдет в режиме «пузыря» на следующей неделе.

Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова усомнилась в способностях Семененко хорошо выступить на чемпионате мира.

Мишина признала, что на Семененко давят разговоры, допускающие, что вместо дебютанта в Стокгольм было бы лучше отправить более опытного спортсмена. «Федерация последовала спортивному принципу. Кто не давал другим кататься хорошо и без ошибок? Все это влияет, конечно, но на то спортсмен и должен быть мастером, чтобы преодолеть влияние — и негативное, и позитивное», — приводит слова тренера РИА «Новости».

На чемпионате мира перед Семененко и Колядой стоит задача выступить таким образом, чтобы Россия получила третью квоту в мужском одиночном катании на Олимпиаде-2022 в Пекине.