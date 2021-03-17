Защитник «Спартака» Илья Кутепов получил вызов в сборную России на отборочные матчи чемпионата мира-2022 с командами Мальты, Словении и Словакии.

Вызов Кутепова обусловлен тем, что защитник Андрей Жиров из клуба второй немецкой бундеслиги «Зандхаузен» с высокой степенью вероятности пропустит выездной поединок со словаками, который пройдет в Трнаве 30 марта. «Зандхаузен» проинформировал об этом РФС, сославшись на ковидные ограничения на государственном уровне между Словакией и Германией, — передает телеграм-канал сборной России.

Таким образом, Кутепов стал 28-м футболистом в мартовском ростере Станислава Черчесова. Помимо Ильи, в списке присутствуют еще десять защитников. Также из «Спартака» приглашены нападающий Александр Соболев, полузащитник Роман Зобнин и защитник Георгий Джикия.

В квалификации ЧМ-2022 россияне стартуют 25 марта выездным матчем с мальтийцами. 28 марта они примут в Сочи словенцев.