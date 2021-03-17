Российский теннисист Даниил Медведев оценил свой десятый титула в карьере и нахождение на втором месте в рейтинге ATP. Ранее россиянин выиграл турнир ATP в Марселе и впервые поднялся на второе место в мировой классификации.

По словам Медведев, 10 само по себе — это отличное число,. А 10 титулов в 25 лет — очень хорошее достижение, о котором в детстве Даниил мог только мечтать.

«Постараюсь показывать хорошие результаты и, естественно, надеюсь когда-нибудь добраться и до первой строчки», — приводит слова Медведева «Коммерстант».

В финале турнира в Марселе Даниил Медведев оказался сильнее француза Пьера-Юга Эрбера, матч продлился три сета.