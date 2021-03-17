Сегодня ЦСКА и «Зенит» встречаются в рамках 23-го тура чемпионата России по футболу. Команды определились с игровыми цветами.

ЦСКА проведет встречу в домашней форме красно-синих оттенков. «Зенит» выйдет на матч в выездной белой форме.

Матч пройдет в Москве и начнется в 20:00 по московскому времени. В прямом эфире встречу будет транслировать «Матч ТВ» с комментариями Романа Трушечкина и Михаила Моссаковского. Обслуживать встречу будет бригада арбитров, которую возглавит бывший игрок дубля ЦСКА Евгений Кукуляк.

«Зенит» лидирует в чемпионате России после 22 встреч. ЦСКА находится на третьем месте, отставая на пять очков.