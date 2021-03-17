Российская фигуристка Елизавета Туктамышева сообщила, что работает над изменениями в произвольной программе при подготовке к чемпионату мира в Стокгольме, который стартует на следующей неделе.

Чемпионка мира и Европы-2015 Туктамышева отобралась на главный старт сезона, заняв 4-е место в февральском финале Кубка России. В Швеции она представит страну в женском одиночном катании наряду с Анной Щербаковой и Александрой Трусовой.

24-летняя ученица Алексея Мишина отметила, что ей понравилась новая короткая программа под предложенную тренером музыку, и она не станет ее менять. «Небольшие изменения будут в произвольной. В короткой оставим контент, который есть сейчас», — цитирует Туктамышеву пресс-служба ФФККР.