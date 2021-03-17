Универсальный полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин в преддверии матча 23-го тура РПЛ против ЦСКА.

Сутормин считает плюсом, что матч с ЦСКА будет сразу после игры с «Ахматом» — в игре, в которой впервые в году была одержана победа в официальном матче, были забиты красивые голы. По словам Сутормина, восстанавливаться и выходить после такого на следующую встречу легче.

«Надеюсь, ту форму, которую мы сейчас набрали, покажем в игре с ЦСКА. И потом тоже останемся на этой волне до конца сезона», — приводит слова Сутормина «Матч ТВ».

Сутормин отметил, что его не удивило поражение ЦСКА в прошлом туре от «Арсенала», поскольку в Туле всем непросто играть.

Матч ЦСКА — «Зенит» начнется сегодня, 20.00.