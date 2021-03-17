Бригада российских арбитров отказалась становиться на колено перед игрой Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и менхенгладбахской «Боруссией». УЕФА не станет применять к судьям дисциплинарных санкций.

«Игрок, тренеры и официальные лица матча на свое усмотрение решают, хотят они встать на колено или нет. Следовательно, за исполнение или неисполнение данного действия дисциплинарных взысканий не налагается», — цитирует ТАСС слова пресс-службы УЕФА.

Напомним, что арбитры решили не преклонять колено в рамках акции Black Lives Matter («Жизни черных важны»), направленной против расизма и насилия касательно чернокожих.

Ответная игра 1/8 финала «Манчестер Сити» — «Боруссия» прошла 16 марта в Будапеште и завершилась победой английской команды со счетом 2:0. Российские судьи Сергей Карасев, Игорь Демешко и Максим Гаврилин обслуживали этот матч.