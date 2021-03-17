Популярный комментатор Дмитрий Губерниев дал совет лидеру мужской сборной России по лыжным гонкам Александру Большунову.

«Большунову нужно быть гораздо более медийным, выучить английский, чтобы говорить с FIS на равных. Не нужны конфликты, они в контактных гонках всё равно будут, будут нарушения правил. Ему нужно жить полноценной жизнью молодого человека», — сказал Губерниев в эфире «Матч ТВ».

Губерниев усомнился, что норвежский лидер Клебо будет учить русский. Комментатор призвал Большунова к открытости и игры, притягивающей внимание болельщиков.

Ранее Большунов сам зацепил Губерниева своим вниманием: «Дмитрий Губерниев, наверное, сказал бы, что мне нужны скандалы. Но мне они точно не нужны», — сказал Большунов.