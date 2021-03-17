Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Троц назвал форварда и капитана «Вашингтона» Александра Овечкина величайшим снайпером всех времен.

Минувшей ночью в матче с «Айлендерс» (3:1) россиянин забросил 718-ю шайбу в карьере вышел на чистое 6-е место в списке голеадоров за всю историю НХЛ. Овечкин опередил канадца Фила Эспозито. Ближайший ориентир теперь Марсель Дионн, на счету которого 731 гол. Рекордсменом остается Уэйн Гретцки с 894 шайбами.

По мнению Троца, который работал с «Вашингтоном» с 2014 по 2018 год и приводил команду к первому в ее биографиии Кубку Стэнли, с Овечкиным никто не может сравниться в плане физики. «Назвал бы его лучшим снайпером всех времен. Никто не бросает шайбу, как он. Он всегда опасен, когда появляется на льду», — цитирует наставника официальный сайт НХЛ.

В нынешнем сезоне Овечкин провел 25 матчей и набрал в них 23 (12+11) очка. Всего за карьеру в сильнейшей лиге мира он заработал уже больше 1300 результативных баллов.