Российская актриса Наталья Земцова упомянула нападающего «Зенита» и сборной России Артёма Дзюбу в посте инстаграма, где выложила откровенные откровенные фотографии.

На снимках девушка позирует в нижнем белье и черных туфлях на каблуках. «Дзюбе привет», — подписала снимки Земцова.

В ноябре прошлого года Дзюба оказался замешан в скандале, когда в интернет просочилось видео интимного содержания с его участием. Из-за этого форвард «Зенита» не был вызван в сборную России на матчи Лиги наций. Главный тренер национальной команды Станислав Черчесов объяснил это решение желанием предоставить игроку возможность уладить семейные вопросы.

На этой неделе Дзюба официально вернулся в сборную России, получив вызов на матчи квалификации ЧМ-2022 с командами Мальты, Словении и Словакии. Как заявил Черчесов, нападающий «Зенита» будет капитаном сборной.