Арест главы Федерации водного пола России Алексей Власенко стал полной неожиданностью для работников организации. Об этом заявил вице-президент Федерации Олег Жолобов.

Власенко задержали сотрудники ФСБ 16 марта. Функционер подозревается в мошенничестве, ему может грозить до 10 лет тюремного заключения. «Новость об аресте — как заброшенный мяч после сирены, если говорить языком водного поло. В плане неожиданности это даже не ушат холодный воды, что-то запредельное просто. Этого точно никто не ждал», — приводит комментарий Жолобова Sport24.

Заместитель Власенко сообщил, что в федерации ждут официальных распоряжений по поводу ареста главы, который был переизбран на новый срок в ноябре 2020 года. Помимо Федерации водного пола, Власенко возглавляет Федерации синхронного плавания и прыжков в воду, а также является членом исполкома Олимпийского комитета России.