Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк оставил должность члена совета Международной федерации хоккея (IIHF).

Такое решение принято в связи с постановлением Спортивного арбитражного суда (CAS), согласно которому представители правительство России не могут занимать посты в президиумах советов или комитетов. Поскольку Третьяк является избранным депутатом Госдумы, ему пришлось покинуть состав совета IIHF.

Бывший голкипер работал в этой структуре с 2012 года, — отмечает сайт IIHF.

По решению CAS до 16 декабря 2022 года российским спортсменам запрещено выступать на крупных международных соревнованиях под национальными символами страны — флагом, гербом и гимном. Кроме того, в течение этого срока Россия лишена права принимать топ-турниры.