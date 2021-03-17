На фоне успешного выступления загребского «Динамо» в Лиге Европы (клуб вышел из группы, где играл ЦСКА, прошел «Краснодар» и играет в 1/8 финала с «Тоттенхэмом») в Хорватии гремит коррупционный скандал с трансферами. Коснуться его пришлось защитнику «Зенита» Деяну Ловрену, а также полузащитнику мадридского «Реала» Луки Модричу.

Патроны загребского «Динамо» Братья Мамичи Здравко (президент) и Зоран (главный тренер и спортивный директор) теперь точно сядут в тюрьму. В начале этой недели Верховный суд Хорватии подтвердил приговор еще 2018 года по обвинениям в коррупции и финансовых махинациях с трансферами футболистов. Здравко приговорен к 6 года 6 месяцам тюрьмы, Зоран осужден на 4 года и 11 месяцев. Также сроки получили бывший директор «Динамо» Дамир Врбанович и налоговый инспектор Милан Пернар.

Причем же здесь Ловрен и Модрич?

После подтверждения приговора Мамич-старший созвал пресс-конференцию, во время которой раскрыл несколько жареных фактов.

«Деньги у «Динамо» забирали через Модрича и Ловрена. У Модрича всё еще есть несколько миллионов евро на этом счете, которыми он делился со мной на основании контракта. Модрич снял деньги и отдал их членам моей семьи. Если братья Мамич должны вернуть деньги, то Ловрен и Модрич должны также вернуть деньги. Они вышли из игры, но они соучастники, деньги у них», — вот цитата Мамича.

В чем же суть? Братья Мамич работают в загребском «Динамо» настолько давно, что стали участниками крупных трансферных сделок чуть ли не со всеми звездами хорватского футбола. Именно они продавали в «Арсенал» Эдуардо Да Силву, в «Манчестер Сити» Ведрана Чорлуку. Они же осуществляли трансферы Луки Модрича в «Тоттенхэм» (2008 год) и Деяна Ловрена в «Лион» (2010 год). Все эти футболисты на момент своих первых переходов в Европу были игроками «Динамо».

Исходя из слов Мамича-старшего, Ловрен и Модрич помогали своим наставникам вывести черный нал. Имея огромное влияние на молодых игроков, Мамичи достигали устной договоренности с Ловреном и Модричем, что в случае осуществления сделки те разово отдают им определенную сумму из своего контракта. Футболисты переходили в топ-клубы, а братья Мамич получали за это вознаграждение, которое оплачивалось из новой команды футболиста. Но все, разумеется, шло мимо кассы футбольного клуба «Динамо» и Хорватской федерации футбола. Мамич присваивали эти деньги себе.

Вынося сор из избы, Здравко Мамич называет футболистов соучастниками. Чем это грозит защитнику «Зенита»? Сейчас Ловрен идет по этому делу свидетелем, хотя и может стать обвиняемым. Вероятно, для игрока все пройдет гладко. В первую очередь, это дело минувших дней — прошло более 10 лет, как Ловрен переходил в «Лион». Прямые доказательства слов Мамича вряд ли будут найдены. Ловрен и Модрич в этой истории выглядят как пострадавшие — ведь можно расценить это, что с них вымогались деньги за то, чтобы дать трамплин их футбольной карьере.