В Лиге Европы в четверг, 18 марта, определятся участники четвертьфинальной стадии. Российские клубы завершили выступление ранее. Последним сошел с дистанции «Краснодар», проигравший в 1/16 финала по сумме двух встреч загребскому «Динамо» — 2:3 и 0:1.

В 20.55 по московскому времени начнутся ответные матчи 1/8 финала «Арсенал» — «Олимпиакос», «Динамо» Загреб — «Тоттенхэм», «Мольде» — «Гранада», «Шахтер» — «Рома». В 23.00 раздадутся стартовые свистки в поединках «Вильярреал» — «Динамо» Киев, «Милан» — «Манчестер Юнайтед», «Рейнджерс» — «Славия» и «Янг Бойз» — «Аякс».

В первых поединках зафиксированы следующие результаты: «Олимпиакос» — «Арсенал» — 1:3, «Рома» — «Шахтер» — 3:0, «Гранада» — «Мольде» — 2:0, «Тоттенхэм» — «Динамо» З — 2:0, «Динамо» К — «Вильярреал» — 0:2, «Аякс» — «Янг Бойз» — 3:0, «Славия» — «Рейнджерс» — 1:1, «Манчестер Юнайтед» — «Милан» — 1:1.