Сборная России по фигурному катанию отправится на чемпионат мира в Стокгольме специальным авиарейсом на лайнере «Боинг-737» компании «Аэрофлот».

На борт поднимутся 55 пассажиров: спортсмены, тренерский и медицинский составы, официальные лица, а также комментаторы и журналисты, — сообщает «Матч ТВ».

Турнир пройдет в режиме «пузыря» с 22 по 28 марта. В мужском одиночном катании за Россию выступят Михаил Коляда и Евгений Семененко. У женщин за медали поборются Анна Щербакова, Александра Трусова и Елизавета Туктамышева. В спортивных парах за честь страны постоят Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов. В соревнованиях танцевальных дуэтов Россию представят Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин, Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро.