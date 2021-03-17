Российский теннисист Карен Хачанов не смог пробиться в четвертьфинал турнира в Дубае, уступив в трех партиях французу Жереми Шарди — 7:6 (7:3), 4:6, 4:6.

Матч 1/8 финала продолжался 2 часа 38 минут. Хачанов, занимающий 22-е место в рейтинге ATP, сделал 12 эйсов, шесть двойных ошибок, не реализовал ни одного брейк-поинта из двух и позволил сопернику дважды взять чужую подачу. 53-я ракетка мира Шарди 19 раз подал навылет и допустил 5 двойных ошибок.

В четвертьфинале француз сразится с канадцем Денисом Шаповаловым, который обыграл в двух сетах поляка Хуберта Гуркача — 6:4, 6:3.

17 марта матчи 1/8 финала проведут еще два россиянина: Аслан Карацев померится силами с итальянцем Лоренцо Сонего, Андрей Рублев встретится с американцем Тэйлором Харри Фрицем.