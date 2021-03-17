Российская Премьер-лига будет тестировать систему «Премьер Pass» в оставшихся турах чемпионата до конца сезона-2020/21.

Информация об этом появилась на официальном сайте РПЛ. Сервис «Премьер Pass» — это система идентификации РПЛ, которая позволит использовать новые возможности при покупке билетов и посещении матчей лиги. В тестовом режиме этот сервис — добровольный, однако в будущем будет введен в обязательном формате.

Цель лиги на данный момент – протестировать технологию взаимодействия Лиги с клубами и сделать механизм идентификации комфортным.

Болельщики смогут получить приоритетный проход на стадионы через специальные турникеты «Премьер Pass», единый сервис регистрации и авторизации на всех клубных сайтах РПЛ, которые занимаются продажей билетов, а также специальные предложения от клубов — скидки на билеты и атрибутику.