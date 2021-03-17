Матч московского «Спартака» с екатеринбургским «Уралом» начнётся с минуты молчания в память об отце владельца «красно-белых» Леонида Федуна Арнольде Федуне.

Об этом сообщает портал Москва.ру со ссылкой на пресс-службу лиги. Игра состоится завтра, 18 марта, на «Открытие-Арене» в Москве.

Арнольд Федун ушёл из жизни в 92 года вчера, 16 марта. Всю свою жизнь он посвятил медицине, работал в качестве хирурга и в 60-х годах работал врачом на космодроме «Байконур». Также за свою жизнь Арнольд Федун стал автором и соавтором более 250 научных трудов по медицине.

Отметим, также все матчи 23 тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о вице-чемпионе Евпропы-1964 Юрии Шикунове. Он умер 15 марта в возрасте 82 лет.