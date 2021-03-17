Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Мишина рассказала о том, стоит ли ждать от Елизаветы Туктамышевой исполнение четверного прыжка на чемпионате мира по фигурному катанию в 2021 году в Стокгольме.

В интервью РИА Новости Мишина отметила, что Туктамышева продолжает тренировать четверной прыжок, но нужно смотреть на стабильное исполнение квада не только вне программы, но и внутри нее.

«Нужно понимать, как ты будешь справляться с программой и после исполнения четверного. При этом одним элементом все равно ничего не решается», — сказала тренер, подчеркнув, что над квадом Туктамышева работает в большей степени с прицелом на следующий сезон.

Напомним, чемпионат мира по фигурному катанию в Стокгольме пройдет с 22 по 28 марта.