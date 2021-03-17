Со стороны кажется, что группа Этери Тутберидзе — это идеал, к которому нужно стремиться всем остальным командам. В качестве менеджера Тутберидзе собрала отличных специалистов, которые превращают фигуристок в чемпионок.

Но есть и те специалисты, которых в «Хрустальном» не хватает. Ведь улучшаться никогда не поздно, правда?

Авторы подкаста Skating Lesson посоветовали Тутберидзе привлечь к работе с ученицами новых хореографов. С одной стороны, такая мысль кажется вкусовщиной, ведь кому-то нравятся программы Даниила Глейхенгауза, а кому-то нет. Но другое дело, что учениц в группе очень и очень много, программы нужно ставить каждый сезон — по две каждой спортсменке.

Идей на всех может попросту не хватить, а вторичность программ портит впечатление от выступлений. Если бы отдельные программы для фигуристок делали приглашённые хореографы, самому Даниилу Глейхенгаузу стало бы проще работать, можно было бы доводить до совершенства свои программы, а кому-то из группы удалось бы сменить стиль и раскрыться в чем-то новом.

Необходим группе и специалист по питанию: нутрициолог или диетолог. Вес для фигуристок — крайне важный показатель, и проблемы с ним можно и нужно решать со профессионалом.

Даниил Глейхенгауз ранее рассказывал, что в группе Тутберидзе диетолога нет, его обязанности лежат на самой Этери Георгиевне. Такой подход имеет право на существование, однако если бы в группе был отдельный специалист по питанию, который бы мог постоянно консультировать фигуристок и следить за их весом, помогая не доводить до возникновения РПП.

Еще один крайне необходимый профессионал, который пригодится Тутберидзе — это психолог. Юные девочки испытывают колоссальное давление и переносят невероятные физические нагрузки, что не может не сказаться на их психологическом состоянии.

Больше года Майе Хромых понадобилось, чтобы исполнить чистый четверной прыжок на соревнованиях, и с каждом разом за фигуристку было все страшнее — груз предыдущих падений просто не давал шанса на чистое исполнение. Вполне возможно, что при работе с компетентным спортивным психологом Майе было бы гораздо легче, и квад бы пришёл быстрее.

Да, сейчас функции диетолога и психолога на себя берут тренеры. Приглашение профи поможет распределить нагрузку и дать фигуристам возможность решать проблемы профессионально. С этими специалистами группа Тутберидзе станет полноценной дрим-тим, а фигуристки меньше будут задумываться о том, что можно попробовать себя в «Ангелах Плющенко» и искать там решения.