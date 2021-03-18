Сегодня, 18 марта, стартует серия второго раунда плей-офф Кубка Гагарина. В полуфинале западной конференции встречаются СКА и «Динамо». Сначала команды дважды сыграют в Ледовом дворце (18-го и 20-го), затем переедут в Москву, где проведут еще две встречи (22-го и 24-го). Дальнейшие матчи, если понадобится, пройдут 26-го, 28-го и 30-го марта.

Напомним, что в матчах регулярного чемпионата «Динамо» обыграло СКА во всех четырех играх. Команда Валерия Брагина уступила 3:4, 1:2ОТ, 0:2 и 1:3

В матчах первого раунда СКА и «Динамо» одновременно завершили серии против минского «Динамо» и «Северстали» со счетом 4-1.

Встреча в Ледовом Дворце между СКА и «Динамо» начнется в 19.30.