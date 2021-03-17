«Зенит» проведет домашний поединок регулярного чемпионата Евролиги против «Басконии». Встреча начнется в СИБУР Арене в 20.00 по московскому времени.

«Зенит» вступает в тяжелый мартовский календарь, где к матчам Евролиги добавляются выездные поединки Единой Лиги ВТБ. Начиная с матча против «Басконии», на отрезке в 12 дней команда Паскуаля проведет 5 встреч. И если в Единой Лиге ВТБ у «Зенита» все в порядке. то в Евролиге против «Басконии», «Химок» и ЦСКА команде Хавьера Паскуаля нужна победа. После трех поражений в четырех играх регулярного чемпионата «Зенит» скатился на 8-е место в таблице. «Баскония» занимает одиннадцатое место.

«Зенит» также может занять место в первой четверке, что позволит иметь преимущество домашней площадки в играх плей-офф.