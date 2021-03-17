Наставник «Зенита» Хавьер Паскуаль в преддверии встречи регулярного чемпионата Евролиги с испанской «Басконией» рассказал, что важно сделать для победы.

По его словам, «Баскония», сейчас в отличной форме — выиграла четыре матча из последних пяти, что означает опасность для «Зенита».

«У них есть габаритные игроки на всех позициях, лучше, чем у нас. Мы должны контролировать подборы в защите, забирать подборы в нападении. Нам необходимо контролировать ритм игры, этот матч не может состоять из взлётов и падений, потому как соперник чувствуют себя более комфортно, чем мы. В предстоящей важной игре «Зениту» нужно сыграть хорошо как в защите, так и в нападении, контролировать потери мяча и свои ошибки в обороне» — приводит слова Паскуаля «Матч ТВ».

Паскуаль отметил, что «Зениту» надо продолжать работать от матча к матчу, ведь в начале сезона даже самые оптимистично настроенные люди в окружении команды не могли поверить, что в данный момент «Зенит» будет занимать такое место.

В данный момент «Зенит» находится на восьмом месте в регулярном чемпионате Евролиги и претендует на то, чтобы впервые в истории клуба сыграть в плей-офф.