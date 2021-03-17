Игрок команды HellRaisers по Dota 2 Заур Cooman Шахмурзаев высказался об коллеге из Dota Team Романе RAMZES666 Кушнанёве. По его словам, киберспортсмен выступает на том же уровне и результаты ростера не зависят от его исполнения. Геймер во время личной трансляции также рассказал о планах своего ростера на главный турнир года The International.

RAMZES666 тот же. Он очень хорошо играет. Дело не в нем Да, есть, если отбор выиграть. Чего бы и нет? Если какие-то условные VP попадут прямым путем туда, то, я думаю, свободно можно будет выиграть. VP жесткие, конечно

Ранее Заур Cooman Шахмурзаев высказался о триумфе его коллектива над ростеро Алексея Solo Березина Dota Team в рамках онлайн-турнира EPIC League Season 3 первого дивизиона.

HellRaisers 18 марта в 19-00 по московскому времени встретятся с проигравшим пары Brame и ViKin.gg.

EPIC League Season 3 первого дивизиона проходит в онлайн-формате с 14 по 21 марта. Восемь коллективов разыгрывают между собой 85 000 долларов.