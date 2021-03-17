Игрок команды B8 Esports по Dota 2 Данил Dendi Ишутин высказался о стримере Тимуре TpaBoMaH Хафизове и его влиянии на геймерское сообщество. По словам киберспортсмена, Тимур ведёт себя очень культурно, тем самым показывая пример аудитории, как себя вести. Этими мыслями Ишутин поделился в интервью каналу «ОТДУШИВДУШУ» на ютубе.

Я думаю, что ТраВоМаН создаёт хороший контент для ребят и показывает интересный пример. В отличие от многих ведёт себя культурно, а у нас популярно вести себя некультурно. То есть он подаёт более-менее правильный пример, наверное.

Ранее аналитик и стример по Dota 2 Ярослав NS Кузнецов поделился своими мыслями о Dota 2 и League of Legends в плане заинтересованности и количестве аудитории. По его словам, в проект от Riot Games играет многократно больше человек, чем в MOBA от Valve. Кузнецов высказался об этом во время трансляции на Twitch.