Директор спортивной школы «Самбо-70» Ренат Лайшев рассказал о том, что тренерский штаб группы Этери Тутберидзе полетит в полном составе на чемпионат мира по фигурному катанию в обход ограничений.

Слова Лайшева цитирует портал «Спорт-Экспресс». Директор «Самбо-70» подчеркнул, что сборная полетит специальным бортом, который закрыт от всевозможных дуновений коронавируса, в том числе и тренеры группы Тутберидзе.

«Полетят втроем — Тутберидзе, Дудаков и Глейхенгауз, несмотря на ограничения. Почему им удастся поехать всем троим? Потому что школа «Самбо-70» — великая и воспитывает лучших спортсменов», — объяснил Лайшев.

Напомним, в связи с пандемией коронавируса было решено ввести ограничение по числу сопровождающих на ЧМ: один спортсмен — один тренер.