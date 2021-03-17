Аналитик в CS:GO Данкан Thorin Шилдс высказался о киберспортсмены из ростера OG Иссе ISSAA Мурада и его ситуацией с переводом на скамейку запасных. По его словам, геймер долгое время сталкивался с проблемой высокого пинга, тем самым его результаты были недостаточно удовлетворительными. Об этом Шилдс рассказал в твиттере.

Если говорить честно про ISSAA, то действительно сложно играть в CS, когда твой пинг всё время выше, чем твой IQ

Накануне организация OG перевела киберспортмена на скамейку запасных и по заявлению, решение было принято двумя сторонами.

Ранее аналитик в CS:GO Данкан Thorin Шилдс высказался о составе mousesports и киберспортсмене Робине ropz Коля. По его словам, геймер заслуживает большего в текущий этап своей карьеры, а также, что состав «Мышек» без сильного лидера не сможет противостоять в профессиональной арене. Об этом Шилдс сообщил в твиттере.