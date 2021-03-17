Организация Virtus.pro объявила о том, что подписывает новый состав по CS:GO под названием VP.Prodigy. Капитаном коллектива стал Алексей RuFire Бураков, а также к ростеру присоединились Никита bloodyK Добрынин, Евгений Resalty Фролов, Армен cheerful Эксузян и Иван lom1k Овсяник. Анонс состоялся на официальном сайте virtus.pro.

Лидер коллектива Алексей RuFire Бураков прокомментировал анонс. По его словам, важным фактором в принятии киберспортсмена была ментальная составляющая и отсутствие конфликтного характера.

При формировании состава, помимо личного скилла, для меня было важно, чтобы все друг друга понимали и были неконфликтными. Мы все прекрасно общаемся, у нас хорошая атмосфера в команде, и каждый знает, к чему стремиться.

Ранее аналитик в CS:GO Данкан Thorin Шилдс высказался о киберспортсмены из ростера OG Иссе ISSAA Мурада и его ситуацией с переводом на скамейку запасных. По его словам, геймер долгое время сталкивался с проблемой высокого пинга, тем самым его результаты были недостаточно удовлетворительными. Об этом Шилдс рассказал в твиттере.