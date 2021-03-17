Киберспортсмен из Дании Николай niko Кристенсен стал новым участником состава OG по CS:GO. Данная информация была опубликована на сайте организации.
До этого геймер выступал за ростер в качестве стендина. Он заменял Натана NBK Шмитта, который ушёл на скамейку запасных. Также 16 марта клуб разошёлся с Иссой ISSAA Мурадом по взаимной договорённости.
Niko выступал за Heroic c 20 апреля 2020 года и за это время сыграл более 350 матчей. Последнее время киберспортсмен находился в запасе.
Аналитик в CS:GO Данкан Thorin Шилдс высказался о киберспортсмены из ростера OG Иссе ISSAA Мурада и его ситуацией с переводом на скамейку запасных. По его словам, геймер долгое время сталкивался с проблемой высокого пинга, тем самым его результаты были недостаточно удовлетворительными. Об этом Шилдс рассказал в твиттере.
OG
- Алекси Aleksib Виролайнен
- Вальдемар valde Вангсе
- Матеуш mantuu Вильчевски
- Николай niko Кристенсен
- Натан NBK Шмитт (инактив)
- Исса ISSAA Мурад (инактив)
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