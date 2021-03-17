Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв рассказал о том, что планирует отправить запрос о покупке тредбана для лыжника Александра Большунова в Министерство спорта РФ.

В интервью «Чемпионату» Свищев поздравил Большунова с победами в сезоне, а также отметил, что призовые деньги лыжник хочет потратить на оборудование для тренировок. По словам Свищева, ему непонятно, что это за тренажер, однако если спортсмен хочет потратить на него большие деньги, значит он нужен.

«Почему государство не может приобрести этот тренажёр? У нас богатая страна. Если наш лучший лыжник считает, что такой тренажёр необходим, причём не только для него, но и для других спортсменов, надо поддержать», — сказал Свищев, добавив, что уже завтра запрос уйдет в Министерство спорта.

Депутат также подчеркнул, что обязательно свяжется с Еленой Вяльбе, чтобы она проконсультировала его по поводу тренажера и объяснила, зачем нужно платить столько денег и как это поможет российским лыжникам.