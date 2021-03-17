Стал известен стартовый состав петербургского «Зенита» на матч против московского ЦСКА в 23-м туре чемпионата России по футболу в сезоне-2020/21.

Матч состоится сегодня, 17 марта, на «ВЭБ-Арене» в Москве. Начало назначено на 20:00 по московскому времени.

Место в воротах займёт Андрей Лунёв, в защите выступят Вячеслав Караваев, Ярослав Ракицкий, Дуглас Сантос и Деян Ловрен. В полузащите Семак выпустил Магомеда Оздоева, Далера Кузяева, Вильмара Барриоса, и Вендела. В нападении сыграют Артем Дзюба и Сердар Азмун.

На скамейке запасных остались Николай Рыбиков, Даниил Одоевский, Дмитрий Чистяков, Данил Круговой, Данила Хотулёв, Юрий Жирков, Алексей Ерохин, Алексей Сутормин, Андрей Мостовой, Кирилл Кравцов, Даниил Шамкин, Малком.