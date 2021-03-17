Петербургский «Зенит» начал выездную встречу с московским ЦСКА в рамках 23-го тура чемпионата России по футболу.

Игра проходит на стадионе «ВЭБ-Арена» в Москве. Стартовый состав «Зенита» на матч можно найти здесь.

На этом матче работает арбитр Евгений Кукуляк, ему помогают на боковых линиях Дмитрий Мосякин и Алексей Воронцов, а резервным рефери назначен Павел Шадыханов. В качестве арбитров VAR будут работать Игорь Панин и его ассистент Антон Аверьянов.

«Зенит» сейчас возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-лиги, набрав за 22 тура 45 очков, на втором месте идет московский «Спартак», а на третьем — ЦСКА с результатом в 40 очков. В первом круге РПЛ «Зенит» победил ЦСКА со счетом 2:1 на домашнем стадионе в Санкт-Петербурге.